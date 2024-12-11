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Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий

Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий

4 декабря по время прямой линии глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей СК РФ Бастрыкина и МВД РФ Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дамочка  с пустой  головой- а то, что он потребовал  от МВД не наказывать подонка  чеченца, избивавшего  людей  в Москве это домысел?А  то, что Кадыров обвинил  Россию в том, что она  упустила, видите  ли, Россию, а мигранты  его братья, хотя  в чечне нет ни одного мигранта, тоже домысел?
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11 час.
Алексадр Савельев
Они из покон веков были нам врагами, и никогда не успокоятся сами.
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что удивляться тому, что у нас в Российской Федерации в регионах обеспечиваемых лучше чем регионы с русским населением, у жителей начинается мания величия и вседозволенности, особенно если они приезжают к русским - тут уж выходцы с Кавказа демонстрируют себя во всей &quot;красе&quot;.
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7 час.

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