Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий

Владимир Алтайцев Дамочка с пустой головой- а то, что он потребовал от МВД не наказывать подонка чеченца, избивавшего людей в Москве это домысел?А то, что Кадыров обвинил Россию в том, что она упустила, видите ли, Россию, а мигранты его братья, хотя в чечне нет ни одного мигранта, тоже домысел?

Алексадр Савельев Они из покон веков были нам врагами, и никогда не успокоятся сами.