4 декабря по время прямой линии глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей СК РФ Бастрыкина и МВД РФ Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».
Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дамочка с пустой головой- а то, что он потребовал от МВД не наказывать подонка чеченца, избивавшего людей в Москве это домысел?А то, что Кадыров обвинил Россию в том, что она упустила, видите ли, Россию, а мигранты его братья, хотя в чечне нет ни одного мигранта, тоже домысел?
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11 час.
Алексадр Савельев
Они из покон веков были нам врагами, и никогда не успокоятся сами.
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что удивляться тому, что у нас в Российской Федерации в регионах обеспечиваемых лучше чем регионы с русским населением, у жителей начинается мания величия и вседозволенности, особенно если они приезжают к русским - тут уж выходцы с Кавказа демонстрируют себя во всей "красе".
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7 час.
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