«КАМАЗу» выделили 30 млрд рублей, чтобы импортозаместить необходимые компоненты в грузовике К5

Вице-премьер Юрий Борисов официально заявил в эфире телеканала «Россия-24», что «КАМАЗ» сможет импортозаместить почти все необходимые автокомпоненты в грузовике К5.
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