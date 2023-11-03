Россия в октябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет

Около 62 тысяч россиян побывали в октябре на Пхукете. Россия опередила Китай и заняла первое место по турпотоку на курортный остров, сообщил ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро одноименной провинции Таиланда.
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