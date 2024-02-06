Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Страна сплетённых рук. Путь спасения России и мира

Страна сплетённых рук. Путь спасения России и мира

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум…» Библия. Притчи 3:13 «Россия должна быть мировой интеллектуально-нравственной державой справедливости и чести».

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Комментарии
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Сергей Ковалев
Россия есть  и остается хранительницей базовых ценностей. вопрос только в том, что фундамент хранилища не в т.н. &quot;элите&quot;, а в том самом &quot;глубинном народе&quot;. фраза автора &quot;... должна быть&quot; касается именно того гарнира, который необоснованно забрался на пьедестал и оттуда уверенно грабит страну вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями по восстановлению разрухи 90-х и общему развитию общества. этот слипшийся в &quot;засосе&quot; комок клановости малоинтересен с любой стороны. есть персонажи, которых власть портит, есть те, кто портит саму власть, но есть и те, кому власть по барабану, они не могут &quot;не копать&quot;, см. дистанцию, например, между академиками Алферовым и Ковальчуком... общество, как малые дети, сохраняет чистоту до тех пор, пока есть хорошие родители, сиречь руководство. когда эта самоизбранная &quot;элита&quot; отвлекается от &quot;детей&quot;, занимаясь дележом общего по определению внутри себя, то дети растут криво, подрастая, берут пример и с &quot;родителей&quot; непутевых, и собственно &quot;улица&quot; привносит своё... как  бы сделать так, чтобы наверху находились лучшие люди - грамотные, широко образованные, трудоголики - &quot;нам хлеба не надо, работу давай&quot;, способные обходиться тем, что способно дать всё общество, но без накоплений на поколения вперед, тем более без этого вот грабежа в пользу лондонских банков? почему не вернуться к практике Союза, когда чиновник обеспечивался всем необходимым до тех пор, пока занимал вверенный ему пост?.. понятно, что и чиновники  разные, но см. выше, есть те, кто портит власть...
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