Страна сплетённых рук. Путь спасения России и мира

СК

Сергей Ковалев

Россия есть и остается хранительницей базовых ценностей. вопрос только в том, что фундамент хранилища не в т.н. "элите", а в том самом "глубинном народе". фраза автора "... должна быть" касается именно того гарнира, который необоснованно забрался на пьедестал и оттуда уверенно грабит страну вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями по восстановлению разрухи 90-х и общему развитию общества. этот слипшийся в "засосе" комок клановости малоинтересен с любой стороны. есть персонажи, которых власть портит, есть те, кто портит саму власть, но есть и те, кому власть по барабану, они не могут "не копать", см. дистанцию, например, между академиками Алферовым и Ковальчуком... общество, как малые дети, сохраняет чистоту до тех пор, пока есть хорошие родители, сиречь руководство. когда эта самоизбранная "элита" отвлекается от "детей", занимаясь дележом общего по определению внутри себя, то дети растут криво, подрастая, берут пример и с "родителей" непутевых, и собственно "улица" привносит своё... как бы сделать так, чтобы наверху находились лучшие люди - грамотные, широко образованные, трудоголики - "нам хлеба не надо, работу давай", способные обходиться тем, что способно дать всё общество, но без накоплений на поколения вперед, тем более без этого вот грабежа в пользу лондонских банков? почему не вернуться к практике Союза, когда чиновник обеспечивался всем необходимым до тех пор, пока занимал вверенный ему пост?.. понятно, что и чиновники разные, но см. выше, есть те, кто портит власть...