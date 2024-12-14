Парламент Южной Кореи отправил президента страны в отставку

Парламент Южной Кореи единогласно проголосовал за начало процедуры импичмента президента Юн Сук Ела. Об этом сообщает корейское издание Yonhap News Agency.
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