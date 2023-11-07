Российские учёные улучшили газотурбинные двигатели

Российские учёные, совместно с коллегами из Ирана разработали покрытие для газотурбинных двигателей для защиты от нагрева © Bruno Mira Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ), в сотрудничестве с исследователями из Института химии твёрдого тела УрО РАН и Технического университета Малека Аштера в Иране создали новое теплоизоляционное покрытие для газотурбинных двигателей (ГТД).