Впервые в Мангистау прошел открытый чемпионат области по эстетической групповой гимнастике

1 мая - ко Дню единства народа Казахстана в спортивном комплексе «Жаксы», расположенном в соседнем с Жанаозеном селе Рахат, прошел открытый чемпионат Мангистауской области по эстетической групповой гимнастике.
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