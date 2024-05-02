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Впервые в Мангистау прошел открытый чемпионат области по эстетической групповой гимнастике

Впервые в Мангистау прошел открытый чемпионат области по эстетической групповой гимнастике

1 мая - ко Дню единства народа Казахстана в спортивном комплексе «Жаксы», расположенном в соседнем с Жанаозеном селе Рахат, прошел открытый чемпионат Мангистауской области по эстетической групповой гимнастике.

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