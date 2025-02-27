В АвтоВАЗе прокомментировали жалобы таксистов

Концерн назвал претензии перевозчиков необоснованными Ассоциация «Национальный совет такси» обратилась в ФАС с жалобой, что АвтоВАЗ якобы завышает цены на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок.
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