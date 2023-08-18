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Александр Щербенев о четвертьфинале Суперкубка против ЦСКА: «Они будут злыми и максимально настроенными на победу»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев считает, что игроки ЦСКА подойдут к матчу против краснодарского клуба в Суперкубке Единой лиги ВТБ с особым настроем.

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