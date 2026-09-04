Где заправить авто по цене бензина не выше 100 рублей в Севастополе

Информация о топливе в Севастополе 5 сентября.В Севастополе 5 сентября продажа топлива марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам с 9:00 до 16:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым