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Вести Севастополь

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Где заправить авто по цене бензина не выше 100 рублей в Севастополе

Где заправить авто по цене бензина не выше 100 рублей в Севастополе

Информация о топливе в Севастополе 5 сентября.В Севастополе 5 сентября продажа топлива марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам с 9:00 до 16:00.

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