Дом текстильного художника Каффе Фассета: вот где настоящий максимализм. 22 фото

Американец Каффе Фассет мог бы сделать карьеру обычного художника средней руки, но поездка на шотландскую прядильную фабрику изменила его жизнь.
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