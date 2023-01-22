Сам себе мастер

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Дом текстильного художника Каффе Фассета: вот где настоящий максимализм. 22 фото

Дом текстильного художника Каффе Фассета: вот где настоящий максимализм. 22 фото

Американец Каффе Фассет мог бы сделать карьеру обычного художника средней руки, но поездка на шотландскую прядильную фабрику изменила его жизнь.

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