Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
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