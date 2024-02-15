Онколог Иванов: покраснение и быстрая утомляемость глаз может указывать на рак

К общим признакам развития рака глаза можно отнести такие симптомы, как покраснение глаз, инфекционно-воспалительные заболевания, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, быструю утомляемость и усталость глаз, а также прогрессивное ухудшение зрения.