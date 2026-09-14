В Челябинском ВТКУ рассказали о новейших методиках подготовки курсантов

Вооружение, тактика, работа с закрытых огневых позиций, проходимость техники в межсезонье, модификации Т-72, электроника «Прорыва», новые заводские «мангалы» и обвесы Т-80 - им есть, что обсудить.
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