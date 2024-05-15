Жителей Подмосковья пригласили на съемки фильма о спорте

Жители Московской области могут сняться в документальном фильме про спорт. Это уникальная возможность рассказать о людях разных возрастов, любителях и профессиональных спортсменах, их достижениях и победах.
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