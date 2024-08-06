Корнеев о «Спартаке»: «В целом игра смотрится. Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные»

Московский клуб одержал 3 победы подряд во всех турнирах (разница мячей – 9:1) после поражения от «Оренбурга» в стартовом туре чемпионата.
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