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На орловские межмуниципальные маршруты вышли шесть новых автобусов

На орловские межмуниципальные маршруты вышли шесть новых автобусов

Шесть новых автобусов вышли на межмуниципальные орловские маршруты, о чём сообщили в Департаменте дорожного хозяйства Орловской области.

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