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Нижегородская правда

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«Чайка» одержала вторую победу в 18‑м сезоне МХЛ

«Чайка» одержала вторую победу в 18‑м сезоне МХЛ

Вслед за «Реактором» нижегородская команда Молодёжной хоккейной лиги одолела «Спутник». Но если 15 сентября в Нижнекамске счёт был 4:3, то 17-го в Альметьевске – 1:0.

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