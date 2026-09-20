Грустная история трансгендерного американского солдата Хлои Шапиро

Её (его) Трамп (вместе с 4 тысячами таких же) пинком под зад выпнул из армии. А ведь он(а) отдала ей 12 лет своей жизни.
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