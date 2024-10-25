Парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за зама Шойгу

Тувинский парламент может не назначить в срок сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, пишет РБК, ссылаясь на опрошенных политологов.
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