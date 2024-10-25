Политика как он...
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Политика как она есть

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Парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за зама Шойгу

Парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за зама Шойгу

Тувинский парламент может не назначить в срок сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, пишет РБК, ссылаясь на опрошенных политологов.

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Комментарии
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Василий Лыгин
В СФ должен заседать тувинец. Это будет логично и справедливо!
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