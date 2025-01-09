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В 2025 году Госдума примет новые ограничения для иноагентов

Депутаты Госдумы будут дорабатывать законопроекты по донастройке инструментов защиты суверенитета, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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