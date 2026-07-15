В Оренбургской области полицейские экономической безопасности пресекли хищения дизтоплива на крупном предприятии

Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области расследуются уголовные дела, возбужденные по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата» в отношении троих мастеров одной из организаций Оренбургской области, деятельность которой связана с предоставлением услуг по бурению скважин, связанных с добычей нефти, газа и газового конденсата.