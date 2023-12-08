Медведково
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Медведково

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Школьников в Медведкове научили действовать в экстремальной обстановке

В школе №1568 Южного Медведкова стартовал новый проект «День «Авангарда» в школе». Его инициаторы — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

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