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Закон и Порядок

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«Изделие-53» — новый революционный комплекс России на поле боя массово поступает на вооружение

«Изделие-53» — новый революционный комплекс России на поле боя массово поступает на вооружение

В последние годы стремительно развиваются военные технологии и появляются новые виды вооружения. Одним из самых обсуждаемых новшеств в этой области стало «Изделие-53», представленное Российской Федерацией как новый ультиматум на поле боя.

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Комментарии
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Алексей Попов
Ха. каналы связи-самая уязвимая точка! А что будет если нет связи, валяйся в грязи?РЭБ никто не отменял
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6 час.
Егор П
почему &quot;ы&quot;(зачеркнуть), &quot;Бухгалтер&quot;?
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6 час.
Кораблев Сергей
Чтоб никто не догадался
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1 час.

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