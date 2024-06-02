«Изделие-53» — новый революционный комплекс России на поле боя массово поступает на вооружение

В последние годы стремительно развиваются военные технологии и появляются новые виды вооружения. Одним из самых обсуждаемых новшеств в этой области стало «Изделие-53», представленное Российской Федерацией как новый ультиматум на поле боя.
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