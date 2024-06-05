США выделят Украине 50 миллиардов долларов, если Евросоюз продлит санкции против России

Необходимо будет определить точные детали кредита США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России на неопределённый срок.
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