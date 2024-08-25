Парапсихолог Джулия Лу: «Федункив, действительно, ждет ребенка, а Бузова забеременеет в течение года»

В этом месяце активно обсуждали беременность сразу двух звезд: Марины Федункив и Ольги Бузовой. Интересное положение 52-летней Федункив, которая три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, якобы рассекретили в ее окружении.