FT: Евросоюз может разрешить Греции продолжать транзит российского СПГ

www.globallookpress.com/Vasilis Rebapis Евросоюз близок к одобрению нового пакета санкций против России, в который может войти исключение для транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) для защиты интересов греческих судоходных компаний.
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