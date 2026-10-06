Житель Анапы получил год колонии за удар полицейского

22-летний житель Анапы получил год колонии общего режима за то, что 18 сентября 2025 года дважды ударил полицейского кулаком по голове, пытаясь помешать задержанию своего знакомого.
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