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Царьград

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Житель Анапы получил год колонии за удар полицейского

Житель Анапы получил год колонии за удар полицейского

22-летний житель Анапы получил год колонии общего режима за то, что 18 сентября 2025 года дважды ударил полицейского кулаком по голове, пытаясь помешать задержанию своего знакомого.

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