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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка в Антхольце

Гонки пройдут с 23 по 26 января. Сборная Германии Женщины Селина Гротиан Франциска Пройс Стефани Шерер София Шнайдер Мужчины Филипп Хорн Йоханнес Кюн Филипп Наврат Роман Реес Данило Ритмюллер Юстус Штрелов Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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