Сырский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область РФ Вторжение украинской армии в Курскую область России летом 2024 года положительно отразилось на моральном состоянии вооружённых формирований киевского режима.
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Это ты будешь следователям рассказывать, что там оправдано было, что не оправдано! До сих пор тех кто был в Курской области в плен не берут... Так что уж не знаю как там и что отразилось на моральном духе... и кого...