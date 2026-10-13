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Сырский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область РФ

Сырский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область РФ Вторжение украинской армии в Курскую область России летом 2024 года положительно отразилось на моральном состоянии вооружённых формирований киевского режима.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя VORON VoronS
VORON VoronS

Это ты будешь следователям рассказывать, что там оправдано было, что не оправдано! До сих пор тех кто был в Курской области в плен не берут... Так что уж не знаю как там и что отразилось на моральном духе... и кого...