Логистический крах ВСУ: Русская армия отправила под откос десять вагонов Ирэн Орлонская На территории Украины фиксируются серьёзные перебои в поставках грузов для ВСУ, а также в работе газо-энергетической инфраструктуры.
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