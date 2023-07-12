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Свято хранить память о Великой Отечественной войне.

Свято хранить память о Великой Отечественной войне.

Посещение знаковых исторических мест в рамках проекта ´Память в наших сердцах´ команда Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ продолжила с мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки.

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