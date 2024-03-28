Тамбов вошел в топ-20 городов России, жители которых проводят больше всего времени в сервисах каршеринга

Длительность использования приложений каршеринга в Тамбовской области в 2023 году выросла на 34%. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 26-35 лет, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии