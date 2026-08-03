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Регионы России

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«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» в матче Первой лиги

«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» в матче Первой лиги

Счёт в игре на 33-й минуте открыл форвард волгоградской команды Абу-Саид Эльдарушев. Хозяева сумели отыграться на 67-й минуте после гола Захара Тарасенко, а победу «Велесу» принёс забитый на 84-й минуте Артур Мурза.

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