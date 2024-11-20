О чем могут договориться Путин и Трамп: прекращение огня без территориальных уступок?

По информации издания, Кремль может рассмотреть возможность заморозки конфликта по линии фронта. Переговоры могут затронуть уточнение новых границ четырех областей: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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