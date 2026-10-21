Польская 16-я механизированная дивизия, расквартированная в районе города Бранево на границе с Калининградской областью, приняла на вооружение очередную партию южнокорейских танков К2 «Чёрная пантера».
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