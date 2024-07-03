В Удмуртии выплатят компенсацию 50 обманутым дольщикам

Власти Удмуртии продолжают работу по защите прав обманутых дольщиков. На данный момент в списке таких лиц значатся 103 человека, и большинство из них пострадали от деятельности компаний "Химстрой" и "СтройИнвест", которые были объявлены банкротами и не смогли выполнить свои обязательства.