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Варежки, игрушки и пакеты: перед консервацией ноябрьские фонтаны очищают от мусора

Варежки, игрушки и пакеты: перед консервацией ноябрьские фонтаны очищают от мусора

В Ноябрьске приступили к консервации фонтанов на зимний период. На эту работу уйдет до трех дней. Сначала сливают воду, снимают оборудование, чистят чашу, затем закрывают всё досками, чтобы зимой не повредились внутренние конструкции.

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