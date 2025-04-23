Три вместо четырех. Алтайский край может потерять одномандатный избирательный округ

По предварительным данным, новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму опубликуют в конце мая Центризбирком РФ планирует опубликовать новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в конце мая 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии