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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Три вместо четырех. Алтайский край может потерять одномандатный избирательный округ

Три вместо четырех. Алтайский край может потерять одномандатный избирательный округ

По предварительным данным, новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму опубликуют в конце мая Центризбирком РФ планирует опубликовать новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в конце мая 2025 года.

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