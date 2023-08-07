В Румынии заявили, что ситуация в Черном море не угрожает США

Сложившаяся ситуация в Черноморском регионе не может нести угрозы для безопасности США. Об этом заявил бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адриан Северин.