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В Румынии заявили, что ситуация в Черном море не угрожает США

Сложившаяся ситуация в Черноморском регионе не может нести угрозы для безопасности США. Об этом заявил бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адриан Северин.

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