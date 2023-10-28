Встреча в ´БелшинаТранс´.

В УТП ´БелшинаТранс´ в рамках Единого дня информирования 19 октября прошла встреча с первым заместителем главы администрации Первомайского района Сергеем Лоцким, главным специалистом сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Сергеем Яковицким, начальником ПАСО-7 на объектах ОАО ´Белшина´ Вадимом Парахневич .