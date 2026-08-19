Электронный полис ОСАГО: как устроено обязательное страхование автомобиля

Электронный полис ОСАГО равен бумажному по юридической силе, но часто стартует с задержкой. Как оформить Е-ОСАГО, какие нужны документы, как проверить договор в НСИС, из чего складывается цена, как считают КБМ и что делать водителю после ДТП, кратко.