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Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради нескольких фотографий

Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради нескольких фотографий

На фоне того, что российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, Владимир Зеленский объявил об укреплении его обороны двумя обновленными подразделениями под руководством самых одиозных неонацистов Украины.

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