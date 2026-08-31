Собянин заявил о запуске 32 новых маршрутов электробусов в Москве

Тридцать два новых электробусных маршрута начали работать в Москве за первое полугодие 2026 года. Сергей Собянин также сообщил о поступлении в город 43 электробусов нового поколения с системой зарядки, снижающей массу машин и повышающей их надежность и технологичность.
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