У Часов Яра «Баба Яга» сдала базу дронов и боеприпасов ВСУ: бригада «Север-V» обнаружила и уничтожила расчёты БпЛА и технику врага Бойцы «Добровольческого корпуса» продолжают охотиться на операторов тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ «Баба Яга» на фронте у Артёмовска.
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