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Минэк разрабатывает правила для цифровых маркетплейсов

Минэк разрабатывает правила для цифровых маркетплейсов

Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки.

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