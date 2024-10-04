«Штурм» готов к возрождению

Подполковник запаса и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Иванович Мураховский недавно анонсировал возобновление работы по теме «Штурм», известной как робототехнический комплекс тяжелого класса.
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