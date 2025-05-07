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Операция «Синдур»: армия Индии наносит ракетные удары по целям в Пакистане (ФОТО, ВИДЕО)

Операция «Синдур»: армия Индии наносит ракетные удары по целям в Пакистане (ФОТО, ВИДЕО)

Армия Индии вчера вечером начала операцию «Синдур»: по целям в Пакистане наносятся ракетные удары. В Минобороны Индии заявили, что в ходе начавшейся операции против «террористической инфраструктуры» ни один пакистанский военный объект не был атакован.

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