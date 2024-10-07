Живем ли мы внутри компьютерной симуляции?

Идея о том, что мы живем в обширной компьютерной симуляции как сверхсложные смоделированные персонажи с ограниченным самосознанием, звучит как нечто вроде того, что исходит от накуренных студентов-философов.
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