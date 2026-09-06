Новая стратегия Ирана в противостоянии с США

Объявленные Дональдом Трампом новые жесткие санкции против Тегерана не стали для Ирана неожиданностью, но вынудили его публично пересмотреть приоритеты.
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